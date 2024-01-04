В Таиланде решили снизить налог на алкоголь для стимулирования туризма
Власти Таиланда снизили налоги на алкоголь, чтобы стимулировать туризм, пишет Bangkokpost.com.
Так, вино, импортные пошлины на которое составляют 54 и 60% от заявленной стоимости, будет освобождено от налога на один год. Акцизы на него также будут снижены с 10 до 5%, а на местное спиртное и вовсе обнулены.
Планируется, что потери от акцизного налога перекроются ростом расходов туристов.
Кроме того, акцизный налог на развлекательные заведения будет снижен вдвое, до 5% от валового дохода, чтобы помочь операторам, всё ещё ощущающим последствия пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru