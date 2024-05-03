В Росавиации заявили об обсуждении сроков возобновления полетов в Элисту
3 мая 202414:17
Авиакомпании ведут обсуждение сроков возобновления рейсов в Элисту. В столице Калмыкии аэропорт не функционировал с начала спецоперации России на Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
В ведомстве отметили наличие составленных полетных программ на лето 2024 года.
Кроме того, сообщается, что правительство рассмотрит включение аэропорта Элисты в программу субсидирования полетов.
Ранее сообщалось, что авиакомпания из Таиланда Thai Airways намерена возобновить прямые рейсы в Россию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru