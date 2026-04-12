Губернатор Бали призвал туристов из России бережно относиться к острову
Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер призвал российских туристов бережно относиться к острову и нести ответственность за его сохранение.
В интервью РИА Новости он подчеркнул, что приезжать на Бали - это не только вопрос отдыха, развлечений или инвестиций. По его словам, Бали является мировым достоянием, которое нужно сохранять совместными усилиями.
«Если мы не будем беречь его, Бали исчезнет. Мир больше не увидит остров в том виде, в каком он существует сейчас», - заявил Костер.
Губернатор добавил, что все туристы, независимо от страны происхождения, должны относиться к Бали с добром, любовью и чувством ответственности.
По данным российского посольства в Индонезии, на Бали и близлежащих островах постоянно проживают около 35 тысяч россиян. При этом в 2025 году граждане России возглавили список иностранных туристов, депортированных из международного аэропорта Бали за различные нарушения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Таиланд, Непал, Бали и Гоа эпицентрами ЧП с россиянами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Британский актёр Джон Нолан умер на 88-м году жизни
- Губернатор Бали призвал туристов из России бережно относиться к острову
- Конюхов: Владимир Путин - романтик и мечтатель
- WhatsApp ответил на обвинения Дурова в незащищённости мессенджера
- Посольство: Мексика отказалась вернуть в РФ несовершеннолетнюю россиянку
- Орбан: Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после выборов в Венгрии
- На Гаити в давке в цитадели погибли минимум 30 человек
- В Стамбуле задержали актрису Бозок из сериала «Зимородок»
- МО: ВС РФ до пасхального перемирия поразили пункты временной дислокации ВСУ
- В РФ ввели ГОСТ на оценку сонливости водителей с помощью ИИ