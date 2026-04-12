Губернатор Бали призвал туристов из России бережно относиться к острову

В интервью РИА Новости он подчеркнул, что приезжать на Бали - это не только вопрос отдыха, развлечений или инвестиций. По его словам, Бали является мировым достоянием, которое нужно сохранять совместными усилиями.

«Если мы не будем беречь его, Бали исчезнет. Мир больше не увидит остров в том виде, в каком он существует сейчас», - заявил Костер.

Губернатор добавил, что все туристы, независимо от страны происхождения, должны относиться к Бали с добром, любовью и чувством ответственности.

По данным российского посольства в Индонезии, на Бали и близлежащих островах постоянно проживают около 35 тысяч россиян. При этом в 2025 году граждане России возглавили список иностранных туристов, депортированных из международного аэропорта Бали за различные нарушения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Таиланд, Непал, Бали и Гоа эпицентрами ЧП с россиянами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».