Мясников назвал сроки вакцинации от COVID-19 перед отпуском

Между первым уколом и датой поездки должно пройти больше месяца, отметил врач.

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что собравшимся в заграничное путешествие россиянам следует заранее запланировать вакцинацию от коронавируса. Первую прививку нужно сделать больше, чем за месяц до даты отъезда, предупредил он.

«Вам нужен 21 день до второй прививки. И еще минимум две недели, чтобы развились антитела. Итак, 21 плюс 14, вот считайте сколько», - отметил Мясников.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что за границу лучше ехать тем, кто переболел или вакцинировался – в противном случае вероятность заразиться довольно велика.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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