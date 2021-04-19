Мясников назвал сроки вакцинации от COVID-19 перед отпуском
Между первым уколом и датой поездки должно пройти больше месяца, отметил врач.
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что собравшимся в заграничное путешествие россиянам следует заранее запланировать вакцинацию от коронавируса. Первую прививку нужно сделать больше, чем за месяц до даты отъезда, предупредил он.
«Вам нужен 21 день до второй прививки. И еще минимум две недели, чтобы развились антитела. Итак, 21 плюс 14, вот считайте сколько», - отметил Мясников.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что за границу лучше ехать тем, кто переболел или вакцинировался – в противном случае вероятность заразиться довольно велика.
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