«Не больше 1%»: В туриндустрии опровергли рост цен на турпутевки с 2024 года
Отмена моратория на взносы туроператоров никак не скажется на стоимости путевок, однако эти сотни миллиардов нужны бизнесу для расплаты по долгам, сказал в эфире НСН Александр Осауленко.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в интервью НСН опроверг сообщения СМИ о росте стоимости туристических путевок для россиян с 1 января 2024 года.
По данным «Известий», Минэкономразвития не собирается продлевать введенный в пандемию и действующий до 31 декабря мораторий на взносы туроператоров в фонд персональной ответственности (ФПО) и резервный фонд. Издание допускает, что из-за этого стоимость турпутевок вырастет.
«Средние отчисления с тура в год это 1%, больше невозможно. При этом больше 60% операторов уже сформировали свои ФПО, они больше не платят ни в какие фонды. Поэтому на стоимости туров это вообще никак не скажется от слова "совсем". Кроме того, совсем недавно вышло новое постановление, в соответствии с которым государство создает переходный период, то есть многие нормы финансового обременения для бизнеса начинают действовать не моментально», - сказал Осауленко.
При этом он отметил, что объем этих взносов измеряется в сотнях миллиардов рублей, которые нужны бизнесу для выплат по долгам.
«Не думаю, что кто-то паникует, но с точки зрения бизнеса этот разговор и аргументация понятны. Средства, которые ежегодно отчисляются в фонды, это десятки миллионов, а в совокупности – и сотни миллионов. Безусловно, бизнесу они нужны, но государство стоит на стороне потребителей. Суммы отчислений, которые не платили за 2020-й и 2021-й годы, были незначительны, потому что не было объемов. В 2022 году рынок восстановился примерно на 80% и эти цифры начали расти, но ключевой момент в том, что часть операторов не рассчитались со своими долгами. При этом все крупные операторы рассчитались», - заключил собеседник НСН.
Гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что в ноябре можно будет бронировать туры на следующий год в Турцию со скидкой до 50%.
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