«Москва - большая достопримечательность»: Названы лучшие места в столице для туристов

Туристы любят гулять по центру Москвы, посещать музеи и выставки, а также заглядывать в столичные парки, рассказал НСН Евгений Козлов.

У туристов, посещающих Москву, начинают набирать популярность прогулки по столичным паркам, рассказал НСН первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

«Не верьте страшилкам!»: Российские туристы открыли Пакистан, КНДР и Монголию
«У нас вся Москва - это одна большая достопримечательность. Людям нравится гулять по улицам, заходить в парки, в музеи, усадьбы, другие объекты культурного наследия. Набор лучших мест все еще классический, он не изменился: центр нашего города, Красная площадь, Манежная площадь, ВДНХ. Также начинает набирать популярность прогулка по московским паркам, как у российских туристов, так и у иностранных», - сказал собеседник НСН.
«Китай, Вьетнам, Кувейт»: Больше 500 тысяч туристов посетили Москву с начала года

По его словам, загруженность столичных гостиниц увеличивается на 14% во время проведения городских фестивалей.

«Турпоток в Москву, как иностранный, так и из других регионов России, конечно же, растет благодаря насыщенной событийной программой. По данным нашей аналитики, во время проведения фестивалей в среднем на 14% растет загрузка столичных гостиничных объектов. Это путешествия в Рождество, новогодние праздники, конечно же, детские каникулы, лето. И мы работаем сейчас над тем, чтобы не было вот этой сезонности, чтобы каждый день, каждую неделю лета было что-то интересное, какое-то событие, которое бы привлекало в Москву», - заключил Козлов.

Ранее Козлов рассказывал «Радиоточке НСН», что порядка 40% туристов приезжают в Москву с семьей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПаркиМоскваТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры