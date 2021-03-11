Мишустин анонсировал запуск третьего этапа туристического кешбэка
11 марта 202114:17
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в марте может стартовать третий этап программы туристического кешбэка.
Правительство планирует направить на реализацию программы 2 млрд рублей, пишет «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что в России могут ввести кешбэк на путёвки в детские оздоровительные лагеря. Вопрос совместно с Ростуризмом прорабатывает Министерство просвещения.
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11 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru