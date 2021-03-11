Мишустин анонсировал запуск третьего этапа туристического кешбэка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в марте может стартовать третий этап программы туристического кешбэка.

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Правительство планирует направить на реализацию программы 2 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что в России могут ввести кешбэк на путёвки в детские оздоровительные лагеря. Вопрос совместно с Ростуризмом прорабатывает Министерство просвещения.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ТуризмМихаил Мишустин
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