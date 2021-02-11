В России могут ввести кешбэк на путёвки в детские лагеря

В России могут ввести кешбэка на путёвки в детские оздоровительные лагеря. Этот вопрос совместно с Ростуризмом прорабатывает Министерство просвещения России. Об этом рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Янина Голубева, пишет ТАСС.

В Ростуризме рассказали, где россияне отдохнут в Новый год

Между тем, в конце января Ростуризм предложил продлить программу туристического кэшбэка до 20 июня 2021 года. Соответствующее письмо в адрес представителей отрасли направила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова.

Ведомство рекомендует участникам рынка разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

Также стало известно, что в третьем этапе программы могут участвовать не только гостиницы и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Продолжительность тура или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: «Футбол для дружбы»
ТЕГИ:РостуризмТуризмДетский Лагерь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры