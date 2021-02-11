В России могут ввести кешбэк на путёвки в детские лагеря

Между тем, в конце января Ростуризм предложил продлить программу туристического кэшбэка до 20 июня 2021 года. Соответствующее письмо в адрес представителей отрасли направила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности Ростуризма Елена Лысенкова.

Ведомство рекомендует участникам рынка разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

Также стало известно, что в третьем этапе программы могут участвовать не только гостиницы и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Продолжительность тура или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей.