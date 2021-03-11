Победители конкурса о путешествиях по Крыму проведут выходные на полуострове
Ростуризм и Министерство курортов и туризма Крыма в преддверии Дня воссоединения полуострова с Россией объявили конкурс, посвященный путешествиям по полуострову «Весенний Крым».
По условиям конкурса до 18 марта необходимо разместить в социальных сетях пост с хештегом #крымскиеканикулы о путешествии по полуострову или рассказать о том, где бы хотелось побывать в Крыму.
Победителей обещают назвать в конце марта, они проведут выходные в Mriya Resort & SPA и отеле «Страж империи», получат сертификаты на ужин в ресторане «Жюль Верн» и процедуры в СПА комплексе. Кроме того, участники конкурса, выбранные случайным образом, посетят тематический парк чудес и приключений, японский сад и экскурсию по Винному парку.
По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, за последние семь лет в республике произошли большие изменения. В распоряжении туристов находятся современные комплексы и концептуальные рестораны. Крым подходит и для туристов, которые предпочитают пляжный отдых, и для любителей культурного туризма, а также для тех, кто едет для оздоровительной цели.
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