Победители конкурса о путешествиях по Крыму проведут выходные на полуострове

Победителей обещают назвать в конце марта, они проведут выходные в Mriya Resort & SPA и отеле «Страж империи», получат сертификаты на ужин в ресторане «Жюль Верн» и процедуры в СПА комплексе. Кроме того, участники конкурса, выбранные случайным образом, посетят тематический парк чудес и приключений, японский сад и экскурсию по Винному парку.



По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, за последние семь лет в республике произошли большие изменения. В распоряжении туристов находятся современные комплексы и концептуальные рестораны. Крым подходит и для туристов, которые предпочитают пляжный отдых, и для любителей культурного туризма, а также для тех, кто едет для оздоровительной цели.