«Мир» продолжает работать в Турции

Платежная система «Мир» продолжают работать в Турции и других странах. Об этом заявил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир» Владимир Комлев. По его словам, уровень шума и опасений за работу российской платежной системы в Турции несколько преувеличен.

«Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать», - заявил Комлев в рамках XIX Международного банковского форума «Банки России - XXI век».