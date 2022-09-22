«Мир» продолжает работать в Турции
Платежная система «Мир» продолжают работать в Турции и других странах. Об этом заявил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир» Владимир Комлев. По его словам, уровень шума и опасений за работу российской платежной системы в Турции несколько преувеличен.
«Среди наших банков-партнеров два банка, это коммерческие банки, они приостановили сотрудничество, но три банка продолжают работать», - заявил Комлев в рамках XIX Международного банковского форума «Банки России - XXI век».
Он подчеркнул, что катастрофического снижения оборота средств по Турции не наблюдается. Аналитики наблюдают более чем две трети оборота по количеству транзакций и по объему от того, что было в пиковый период. По остальным странам, по данным Комлева никаких изменений вообще нет.
Ранее стало известно о том, что банки ряда стран, которые ранее принимали российские карты «Мир», вслед за Турцией перестают работать с российской платежной системой.
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