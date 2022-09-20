Российским туристам советуют брать в Турцию наличную валюту

По данным АТОР, доллары или евро нужны на необходимые расходы вне отеля. Обменять рубли на доллары или евро в Турции можно. В ассоциации считают, что хороший курс установлен в аэропорту Антальи. На этом курорте АТОР советует бронировать отели с системой «все включено», а в Стамбуле – как минимум с завтраками.

Напомним, брать наличные деньги в Турцию также рекомендовали туроператоры РФ. Это связано с возникшими трудностями с обслуживанием российских карты «Мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

