Минтуризма Израиля: В стране за 2023 год отдохнули более 131 тысячи россиян
Граждане России вошли в четверку по туристическому потоку в Израиль, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.
В 2023 году Израиль посетила 131 тысяча россиян, что на 68 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.
Лидерами оказались граждане США - в ближневосточную страну приехало 712 тысяч туристов. На втором месте - французы (183 тысячи), третье место досталось Великобритании (152 тысячи).
Ранее Россия предложила отменить визы Саудовской Аравии и еще четырем странам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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