Минтуризма Израиля: В стране за 2023 год отдохнули более 131 тысячи россиян

Граждане России вошли в четверку по туристическому потоку в Израиль, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.

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В 2023 году Израиль посетила 131 тысяча россиян, что на 68 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.

Лидерами оказались граждане США - в ближневосточную страну приехало 712 тысяч туристов. На втором месте - французы (183 тысячи), третье место досталось Великобритании (152 тысячи).

Ранее Россия предложила отменить визы Саудовской Аравии и еще четырем странам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ТуризмИзраиль

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