Эксперт Горхиян: Жилье в Сочи оказалось дороже, чем на Бали
Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи превышает ценник «квадрата» на Бали, рассказала глава индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян.
«У меня есть опыт купли-продажи недвижимости в Сочи. Я считаю, что это локальный курорт отдельно взятой страны. При этом, на мой взгляд, рынок недвижимости в Сочи уже давно переоценен», - отметила эксперт в беседе с URA.RU.
По ее словам, квадратный метр в сочинской новостройке стоит около 302 тысяч рублей, когда как на Бали стоимость квадратного метра жилья составляет 1700-2800 долларов (155-256, 5 тысяч рублей).
Скоро цены на недвижимость в Сочи отреагируют на закрытие льготной ипотеки, поэтому инвесторам стоит изучить другие варианты, считает Горхиян.
Ранее Минфин РФ предложил повысить ставку по льготной семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми до 12%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru