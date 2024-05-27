Эксперт Горхиян: Жилье в Сочи оказалось дороже, чем на Бали

«У меня есть опыт купли-продажи недвижимости в Сочи. Я считаю, что это локальный курорт отдельно взятой страны. При этом, на мой взгляд, рынок недвижимости в Сочи уже давно переоценен», - отметила эксперт в беседе с URA.RU.

По ее словам, квадратный метр в сочинской новостройке стоит около 302 тысяч рублей, когда как на Бали стоимость квадратного метра жилья составляет 1700-2800 долларов (155-256, 5 тысяч рублей).

Скоро цены на недвижимость в Сочи отреагируют на закрытие льготной ипотеки, поэтому инвесторам стоит изучить другие варианты, считает Горхиян.

Ранее Минфин РФ предложил повысить ставку по льготной семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми до 12%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

