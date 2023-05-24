Минтуризм: цены на отдых в Крыму упали на 25-30 процентов
Цены на отдых в Крыму в текущем сезоне серьезно снижены, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, падение цен по сравнению с предыдущими годами составляет 25-30%.
«В Крыму сейчас отдыхать очень выгодно», – сказал Волченко в эфире программы «Изолента live».
Стоимость проживания с завтраком в отеле уровня «три звезды», по словам Волсенко, составляет от 3,5 до 4 тысяч рублей, четыре звезды – от 4,5 до 5,5 тысячи рублей.
Недельный отдых на двоих в трехзведочном отеле с двухразовым питанием обойдется в 36 тысяч рублей, утверждает крымский министр.
Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко объяснил в беседе с НСН, что цены на отдых в Турции будут снижаться по мере увеличения туристических предложений от других стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru