В РАН предупредили о самой сильной магнитной буре за 2 месяца
Самая сильная магнитная буря с середины января 2026 года ожидается на Земле к ночи 19 марта. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Эксперты напомнили, что в январе было зафиксировано событие уровня G4.
«Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца», - отметили в лаборатории.
Как ожидается, период геомагнитных возмущений продлится около шести суток, до 24 марта, наиболее сильные возможны 19-21 марта на фоне двух самых крупных выбросов плазмы.
Лаборатория подчеркивает, что точный график возмущений трудно спрогнозировать, однако часть пиков может произойти в вечернее и ночное время. Это позволит наблюдать полярные сияния.
Ранее на Солнце произошла крупная вспышка предпоследнего класса по мощности, ее зафиксировали 16 марта. Такие события могут сопровождаться выбросами плазмы, которые провоцируют магнитные бури, пишет Ura.ru.
Горячие новости
