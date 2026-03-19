В селе в Курганской области при взрыве газа пострадал человек
19 марта 202609:25
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в частном доме в селе Шмаково Курганской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в доме, где проживала пожилая супружеская пара.
«В результате происшествия пострадала жительница дома, ей оказывается необходимая медицинская помощь», - указали в МЧС.
Спасатели разбирают завалы, ведутся поиски второго жителя дома.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источники, специалисты обнаружили тело погибшего мужчины.
Ранее в городе Щучинске в Казахстане 11 человек погибли в результате взрыва газа в кафе.
Горячие новости
