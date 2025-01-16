Минэкономразвития: Турпоток иностранцев в РФ вырос на 40% в 2024 году
Около четырех миллионов иностранных туристов посетили Россию за январь-ноябрь прошлого года, что на 40% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он отметил, что это результат комплексной работы по продвижению туристического бренда РФ на новых рынках, а также улучшению инфраструктуры гостеприимства и условий въезда. По словам Решетникова, к 2030 году за счет реализуемых мер в рамках инициированного президентом РФ нацпроекта по туризму планируется в четыре раза увеличить количество поездок иностранных граждан в Россию, до 16 миллионов в год.
Подчеркивается, что большая часть из туристов больше всего ценят в России интересные города, уникальную природу, достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне и гости из-за рубежа совершили почти 80 миллионов туристических поездок по России с января по ноябрь прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru