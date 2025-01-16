Минэкономразвития: Турпоток иностранцев в РФ вырос на 40% в 2024 году

Он отметил, что это результат комплексной работы по продвижению туристического бренда РФ на новых рынках, а также улучшению инфраструктуры гостеприимства и условий въезда. По словам Решетникова, к 2030 году за счет реализуемых мер в рамках инициированного президентом РФ нацпроекта по туризму планируется в четыре раза увеличить количество поездок иностранных граждан в Россию, до 16 миллионов в год.

Подчеркивается, что большая часть из туристов больше всего ценят в России интересные города, уникальную природу, достопримечательности, дружелюбие местных жителей и доступные цены.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что россияне и гости из-за рубежа совершили почти 80 миллионов туристических поездок по России с января по ноябрь прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

