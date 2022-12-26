Минэкономразвития назначено исполнителем программы «Развитие туризма»
26 декабря 202218:10
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе «Развитие туризма», сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что вместо Минстроя ответственным исполнителем госпрограммы назначено Министерство экономического развития.
Ранее Мишустин поручил упразднить Ростуризм до середины марта 2023 года, сообщает RT.
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26 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru