Минэкономразвития назначено исполнителем программы «Развитие туризма»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в государственной программе «Развитие туризма», сообщает пресс-служба кабмина.

Депутат Лобач призвала развивать круизный и яхтенный туризм в России

В сообщении говорится, что вместо Минстроя ответственным исполнителем госпрограммы назначено Министерство экономического развития.

Ранее Мишустин поручил упразднить Ростуризм до середины марта 2023 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительство РоссииМинстройМинэкономразвития
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