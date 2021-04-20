МИД заявил о возобновлении чартерных рейсов в Египет

В ближайшее время будет объявлено об открытии чартерных рейсов из России в Египет. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено уже во второй декаде мая, сообщает Интерфакс.