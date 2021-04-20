МИД заявил о возобновлении чартерных рейсов в Египет

В ближайшее время будет объявлено об открытии чартерных рейсов из России в Египет. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено уже во второй декаде мая, сообщает Интерфакс.

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Богданов подчеркнул, что технических препятствий к возобновлению рейсов нет, к тому же в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по этому вопросу.

Ранее «Аэрофлот» заявил об увеличении объемов авиаперевозок в Египет. По словам заместителя гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, перевозчик увеличит количество и емкость рейсов из Москвы в Каир. На это направление поставят более вместительные широкофюзеляжные самолеты, позволяющие увеличить число посадочных мест до 8,5 тысячи в месяц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПутешествияМИД РФЕгипет
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