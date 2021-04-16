«Аэрофлот» вдвое увеличит перевозки в Египет на фоне закрытия Турции

По словам заместителя гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, перевозчик увеличит количество и емкость рейсов из Москвы в Каир. На это направление поставят более вместительные широкофюзеляжные самолеты, позволяющие увеличить число посадочных мест до 8,5 тысячи в месяц.

«Аэрофлот» ожидает, что таким образом будет удовлетворен спрос россиян на поездки в Египет на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.

Россия с 15 апреля приостановила полеты в Турцию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, напоминает «Свободная пресса». Ограничения будут действовать до 1 июня. Перевозчики приостановят регулярные и чартерные рейсы, при этом между Москвой и Стамбулом будет осуществляться два перелета в неделю, отмечает РИА ФАН.

При этом, как отметили в Ростуризме, россияне по согласованию с туроператором могут обменять оплаченную путевку в Турцию на путешествие по России, сообщает RT.

