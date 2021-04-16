«Аэрофлот» вдвое увеличит перевозки в Египет на фоне закрытия Турции
«Аэрофлот» намерен с 26 апреля вдвое увеличить объемы авиаперевозок в Египет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
По словам заместителя гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, перевозчик увеличит количество и емкость рейсов из Москвы в Каир. На это направление поставят более вместительные широкофюзеляжные самолеты, позволяющие увеличить число посадочных мест до 8,5 тысячи в месяц.
«Аэрофлот» ожидает, что таким образом будет удовлетворен спрос россиян на поездки в Египет на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.
Россия с 15 апреля приостановила полеты в Турцию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, напоминает «Свободная пресса». Ограничения будут действовать до 1 июня. Перевозчики приостановят регулярные и чартерные рейсы, при этом между Москвой и Стамбулом будет осуществляться два перелета в неделю, отмечает РИА ФАН.
При этом, как отметили в Ростуризме, россияне по согласованию с туроператором могут обменять оплаченную путевку в Турцию на путешествие по России, сообщает RT.
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