МИД РФ: турпоток в страны Африки вырос на 30% за 2023 год

По его словам, российские туристы стали чаще посещать танзанийский Занзибар, Сейшельские острова и Маврикий. Ткаченко указал на неразвитый массовый курортный туризм в африканских странах южнее Сахары пока не развит.

Дипломат добавил, что сейчас Россия ведет переговоры с африканскими партнерами о расширении географии полетов на континент.

Ранее посол Танзании заявил о планах открыть прямое авиасообщение с Россией, отмечает RT.

