МИД РФ: турпоток в страны Африки вырос на 30% за 2023 год
В 2023 году число россиян, посетивших страны Африки, выросло на 30% по сравнению с показателями 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента Африки МИД РФ Всеволода Ткаченко.
По его словам, российские туристы стали чаще посещать танзанийский Занзибар, Сейшельские острова и Маврикий. Ткаченко указал на неразвитый массовый курортный туризм в африканских странах южнее Сахары пока не развит.
Дипломат добавил, что сейчас Россия ведет переговоры с африканскими партнерами о расширении географии полетов на континент.
Ранее посол Танзании заявил о планах открыть прямое авиасообщение с Россией, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru