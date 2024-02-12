Посол Танзании заявил о планах открыть прямое авиасообщение с Россией
Прямое авиасообщение между Танзанией и Россией планируется открыть в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
По словам посла Танзании в РФ Фредрика Ибрахима Кибуты, стороны находятся на финальной стадии подписания соответствующего соглашения между авиакомпаниями двух стран.
Он отметил, что прямые рейсы из России в Танзанию планируются «даже из Санкт-Петербурга».
«У нас до этого был достаточно хороший поток российских туристов в Танзанию. Мы надеемся, что сейчас этот интерес... будет подстёгнут тем, что будет достаточно просто и быстро до нас добраться», - заключил Кибута.
Ранее авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске с 7 марта прямых рейсов из Новосибирска в Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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