Посол Танзании заявил о планах открыть прямое авиасообщение с Россией

По словам посла Танзании в РФ Фредрика Ибрахима Кибуты, стороны находятся на финальной стадии подписания соответствующего соглашения между авиакомпаниями двух стран.

Он отметил, что прямые рейсы из России в Танзанию планируются «даже из Санкт-Петербурга».

«У нас до этого был достаточно хороший поток российских туристов в Танзанию. Мы надеемся, что сейчас этот интерес... будет подстёгнут тем, что будет достаточно просто и быстро до нас добраться», - заключил Кибута.

Ранее авиакомпания S7 Airlines объявила о запуске с 7 марта прямых рейсов из Новосибирска в Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

