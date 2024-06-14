МИД РФ прокомментировал изъятие загранпаспортов у россиян
14 июня 202402:33
Разные варианты транслитерации имен и фамилий латиницей россиян не являются поводом для изъятия загранпаспортов при выезде из страны, сообщает РБК со ссылкой на МИД России.
«Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее МИД РФ рекомендовал гражданам заблаговременно устранять разночтения в именах в документах, чтобы избежать неприятностей во время пересечения границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru