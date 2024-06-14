МИД РФ прокомментировал изъятие загранпаспортов у россиян

«Гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее МИД РФ рекомендовал гражданам заблаговременно устранять разночтения в именах в документах, чтобы избежать неприятностей во время пересечения границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

