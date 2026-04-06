МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой

Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового режима для россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД РФ.

Миллион китайцев в год: В России оценили перспективы безвизового режима с КНР

По словам дипломатов, речь идет о продлении безвиза еще на год. «Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан»,— указало ведомство.

В настоящее время безвизовый режим для российских граждан действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 года. Россияне могут находиться в Китае до 30 дней при наличии загранпаспорта.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что решение о возможном продлении безвизового режима с Китаем примут ближе к августу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

