МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
Китай уведомил Россию о готовности продлить действие безвизового режима для россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД РФ.
По словам дипломатов, речь идет о продлении безвиза еще на год. «Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан»,— указало ведомство.
В настоящее время безвизовый режим для российских граждан действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 года. Россияне могут находиться в Китае до 30 дней при наличии загранпаспорта.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что решение о возможном продлении безвизового режима с Китаем примут ближе к августу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
