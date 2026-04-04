В Минэкономразвития ответили на вопрос о продлении безвиза с Китаем
Решение о возможном продлении безвизового режима с Китаем примут ближе к августу. Об этом рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в беседе с РИА Новости.
«Продление будет приниматься коллегиально и не только, соответственно, министерством... по итогам оценки действия безвизового режима», - подчеркнул Кондратьев.
Он напомнил, что безвиз с КНР действует до 14 сентября 2026 года, решение относительно такого режима будет приниматься «где-то к августу» на основе анализа действия безвизового соглашения за год.
Между тем министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что РФ прорабатывает отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.
