В Минэкономразвития ответили на вопрос о продлении безвиза с Китаем

Решение о возможном продлении безвизового режима с Китаем примут ближе к августу. Об этом рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев в беседе с РИА Новости.

Миллион китайцев в год: В России оценили перспективы безвизового режима с КНР

«Продление будет приниматься коллегиально и не только, соответственно, министерством... по итогам оценки действия безвизового режима», - подчеркнул Кондратьев.

Он напомнил, что безвиз с КНР действует до 14 сентября 2026 года, решение относительно такого режима будет приниматься «где-то к августу» на основе анализа действия безвизового соглашения за год.

Между тем министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что РФ прорабатывает отмену виз с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом.

ФОТО: РИА Новости
