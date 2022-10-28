«Аэрофлот» возобновит рейсы в Каир с 12 ноября
28 октября 202211:28
Компания «Аэрофлот» с 12 ноября возобновит рейсы в Каир. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Аэрофлот возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже», — отмечается в сообщении.
Рейсы будут выполняться из столичного аэропорта Шереметьево.
С октября «Аэрофлот» возобновил полеты на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru