«Аэрофлот» возобновит рейсы в Каир с 12 ноября

Компания «Аэрофлот» с 12 ноября возобновит рейсы в Каир. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» возобновляет полеты в Шри-Ланку

«Аэрофлот возобновляет рейсы в Каир. Ежедневные полеты в столицу Египта будут выполняться, начиная с 12 ноября 2022 года, билеты уже в продаже», — отмечается в сообщении.

Рейсы будут выполняться из столичного аэропорта Шереметьево.

С октября «Аэрофлот» возобновил полеты на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КаирПолетыАэрофлот
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