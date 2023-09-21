Аэрофлот возобновит регулярные рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря
«Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что продажа билетов уже открыта. Согласно данным, полеты будут выполняться из терминала «С» аэропорта Шереметьево три раза в неделю. Подчеркивается, что на воздушной линии будут задействованы лайнеры Airbus A330.
Ранее консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй сообщал, что визы для российских туристов для посещения КНР могут быть отменены в перспективе. По его словам, на сегодняшний день уже отменены визы для туристических групп, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru