Евродепутаты призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне

Депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне. Об этом сообщает РИА Новости.

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Они указали, что в 2025 году отпуск в Европе провели почти полмиллиона граждан России.

«Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским туристам. Отпуск в ЕС — это привилегия, а не право», — говорится в аккаунте группы в соцсетях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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