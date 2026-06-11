Евродепутаты призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне
Депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Они указали, что в 2025 году отпуск в Европе провели почти полмиллиона граждан России.
«Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским туристам. Отпуск в ЕС — это привилегия, а не право», — говорится в аккаунте группы в соцсетях.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Без нервов: В Госдуме раскрыли новый порядок назначения пенсий
- Посольство Кипра в РФ объявило о прекращении приема заявлений на визы
- Евродепутаты призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне
- Нервные тики и зависимость: С какого возраста ребенку можно давать гаджеты
- Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку
- Дружба дала трещину: Почему Украина отказалась от американских посредников
- Пашинян допустил, что проживающие за рубежом армяне лишатся избирательного права
- МИД РФ: Послам ФРГ, Франции и Британии на деструктивную политику их стран
- Напоминает «Титаник»: Как сегодня выживает российская книжная индустрия
- Свинцов пообещал вход в соцсети через «Госуслуги» из-за «сгенерированной мути»