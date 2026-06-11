Евродепутаты призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне

Они указали, что в 2025 году отпуск в Европе провели почти полмиллиона граждан России.

«Пришло время прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским туристам. Отпуск в ЕС — это привилегия, а не право», — говорится в аккаунте группы в соцсетях.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в Евросоюз всем бойцам СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».