Марокко больше не требует ПЦР-тест при въезде в страну

До сих пор для посещения королевства требовался результат ПЦР-теста, сданного не позднее 48 часов до посадки в самолет.

Данное послабление принято досочно в связи с улучшением эпидемической ситуации в Марокко.

Ранее, в конце апреля, правительство Марокко продлило режим чрезвычайного санитарного положения в стране для противодействия распространению пандемии до 31 мая 2022 года.