Адвокат: Мамаеву грозит штраф за попытку провоза в Россию бриллианта

«При провозе в самолете товаров стоимостью свыше 10 тысяч евро, он подлежит письменному декларированию и налогообложению. Всё то, что вы приобрели за рубежом, а не носите на себе, и перемещаете на таможенную территорию ЕАС [Евразийского экономического союза], подлежит декларированию для уплаты таможенных платежей и предъявлению разрешительных документов, если таковые требуются. То есть, если товар стоит, например, 11 тысяч евро, то уплачивается пошлина в размере трети от суммы, превышающей 10 тысяч. Получается, от 11 минус 10 тысяч, а с тысячи вы будете платить пошлину. Такие правила применяются и в Европе, и в Америке, и это касается не только товаров, но и наличной валюты», - напомнил Файзулин.

Среди наиболее распространённых ошибок российских путешественников и туристов адвокат назвал отсутствие деклараций на временный вывоз и привёл яркий пример.

«Вот наши дамы, которые любят камушки и драгоценности – светские львицы. Выезжая за рубеж, скажем, послушать оперу, они берут с собой целый чемодан «брюликов» и уникальных, как они считают, изделий, чтобы показать всему миру, насколько у нас в России богаты женщины. Эти товары им, как правило, дарит дорогой мужчина. Где он их купил, она не знает, а может и знает, но дело не в этом. Для того, чтобы при обратном ввозе этих товаров не платить таможенные платежи и не попасть в историю с контрабандой, необходимо подать выездную декларацию на временный вывоз всего содержимого этого чемодана. А при возвращении опять-таки подать письменную декларацию, в которой сообщить, что вы обратно ввозите данные товары и предъявить ту самую вывозную декларацию. Тогда у таможни не будет никаких вопросов», - заключил Файзулин.

Ранее девушка Павла Мамаева Надежда Санько опубликовала в Instagram пост с фотографией из аэропорта с подписью: «Таможня даёт (нет) добро». Как выяснилось, пару задержали на таможне из-за кольца с бриллиантами марки Graff стоимостью более 10 млн рублей. Инцидент произошёл, когда пара вернулась в Россию из-за рубежа, где Санько получила дорогой подарок в честь помолвки.

