Стали известны возможные сроки открытия границ ЕС для российских туристов

Евросоюз может открыть границы для российских туристов уже весной 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.

В ВОЗ ответили на затянувшийся процесс признания «Спутника V»

Специалист выразил надежду, что к весне путешественникам из России «все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу».

Как отметил Сантандер, сложная ситуация сложилась на фоне одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также с марта 2021 года препарат проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка», — подчеркнул исполнительный директор ЕТС.

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ФОТО: pxhere.com
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