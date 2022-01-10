Стали известны возможные сроки открытия границ ЕС для российских туристов
Евросоюз может открыть границы для российских туристов уже весной 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.
Специалист выразил надежду, что к весне путешественникам из России «все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу».
Как отметил Сантандер, сложная ситуация сложилась на фоне одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также с марта 2021 года препарат проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
«Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка», — подчеркнул исполнительный директор ЕТС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- Песков заявил, что Путин был в постоянном контакте с Токаевым
- «Весной будет пик»: Автомобили перестанут дорожать к концу года
- Песков не ответил на вопрос о контактах Путина и Назарбаева
- Словения ужесточила антиковидные меры
- Президент Таджикистана заявил о 6 тысячах боевиков у южных границ ОДКБ
- Умер основатель фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг
- Стали известны возможные сроки открытия границ ЕС для российских туристов
- В Мордовии учитель выстрелил в директора школы и её супруга
- СМИ: В Европе опасаются экономических последствий жестких антироссийских санкций
- В Роспотребнадзоре призвали не спешить объявлять «дельтакрон» новым штаммом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru