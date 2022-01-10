Стали известны возможные сроки открытия границ ЕС для российских туристов

Специалист выразил надежду, что к весне путешественникам из России «все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу».

Как отметил Сантандер, сложная ситуация сложилась на фоне одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также с марта 2021 года препарат проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка», — подчеркнул исполнительный директор ЕТС.

