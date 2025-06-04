«Договориться невозможно»: В РСТ назвали главную проблему туристических троп в РФ
Туристы знают Валдайскую тропу, но когда тропы выходят за пределы заповедников, они упираются в «земельный вопрос» и чиновников, сказал в эфире НСН Илья Уманский.
Созданию туристических троп в России мешает бюрократия, при этом в стране огромный потенциал по развитию этого вида туризма, заявил в интервью НСН глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
В Госдуму ранее был внесен законопроект о создании Национальной системы туристских троп в России. Уманский считает, что здесь нужно использовать и советский, и мировой опыт.
«В Советском Союзе существовало большое количество туристических маршрутов разного уровня сложности. Примерно такой же подход нужно применить в отношении туристических троп. Одна из самых знаменитых в России - Валдайская туристическая тропа. В мире это очень распространенная история. Если взять самую известную относительно ближайшую к нам, - это Ликийская туристическая тропа, которая идет вдоль побережья моря в Турции. Ежегодно огромное количество туристов со всего мира приезжает туда, чтобы пройти по этой тропе, потому что там потрясающие виды. У нас в стране подобных вариантов может быть много, есть огромный потенциал для развития этого вида туризма», - подчеркнул глава РСТ.
Вместе с тем он указал на проблему, мешающую развитию туристических троп.
«Как правило, эти тропы создаются силами администраций особо охраняемых природных территорий (ООПТ) либо заповедников. Но проблема в чем? Создать такую тропу на отдельной взятой территории без выхода за нее возможно, когда администрация ООПТ сама на своей территории эту тропу создает. Но когда эта тропа должна пересекать разные территории, относящиеся к разным ведомствам, - допустим, земли Лесного фонда и земли сельхозназначения, - чтобы согласованно это сделать, чтобы это могло эффективно управляться, нужна нормативная база. Потому что сейчас договориться или сделать такую тропу на землях Лесного фонда практически невозможно», - заключил собеседник НСН.
Он выразил надежду, что законопроект не залежится надолго в Госдуме и будет принят.
Вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее рассказал «Радиоточке НСН», какие курорты выбрали россияне этим летом.
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