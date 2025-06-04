Созданию туристических троп в России мешает бюрократия, при этом в стране огромный потенциал по развитию этого вида туризма, заявил в интервью НСН глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о создании Национальной системы туристских троп в России. Уманский считает, что здесь нужно использовать и советский, и мировой опыт.