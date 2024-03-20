«Дорожает все»: Увеличение стоимости отдыха в детских лагерях назвали необратимым

Детские лагеря будут пользоваться спросом в летний период, поскольку работающие родители заинтересованы, чтобы дети были под присмотром, при этом важно продумать социальные льготы и соблюдение правил безопасности, заявил НСН председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

Цены на путевки в коммерческие детские лагеря по России летом в этом году выросли на 5-12%, сообщил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова. При этом стоимость путевки в Краснодарский край выросла на 20–30%, в отдельных случаях онаподнялась до 100 тысяч рублей за путевку. По словам Груздя, это прежде всего связано с ростом цен на ряд товаров и услуг.