«Дорожает все»: Увеличение стоимости отдыха в детских лагерях назвали необратимым

Стоимость путевок в детские лагеря дорожает на фоне возросшей цены на продукты и коммунальные платежи, заявил НСН Сергей Груздь.

Детские лагеря будут пользоваться спросом в летний период, поскольку работающие родители заинтересованы, чтобы дети были под присмотром, при этом важно продумать социальные льготы и соблюдение правил безопасности, заявил НСН председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

Цены на путевки в коммерческие детские лагеря по России летом в этом году выросли на 5-12%, сообщил руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова. При этом стоимость путевки в Краснодарский край выросла на 20–30%, в отдельных случаях онаподнялась до 100 тысяч рублей за путевку. По словам Груздя, это прежде всего связано с ростом цен на ряд товаров и услуг.

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«Что ближе и доступнее – то и пользуется спросом. Все хотели бы в «Артек» или «Орленок» - брендовые, ведущие детские оздоровительные учреждения, но они не безразмерные. В регионах родители тоже заинтересованы в том, чтобы дети не были предоставлены сами себе, пока взрослые на работе. Но в стране подорожали продукты, коммунальные платежи, все подорожало. Увеличение стоимости путевок в детские лагеря – естественный необратимый процесс. Пока я не слышал о таких мерах поддержки, которые бы снизили стоимость. Есть социальные категории, льготники, многодетные семьи, дети-инвалиды, но это не массовая история», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что накануне летнего сезона стоило бы уделить больше внимания и безопасности в детских лагерях.

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«Руководители детских загородных учреждений не всегда проверяют свой персонал на благонадежность с точки зрения криминальных проявлений в прошлом. Прокуратура ежегодно выявляет несколько сотен случаев, когда среди сотрудников детских лагерей встречаются ранее судимые. Много происшествий случается при выходе детей на природные территории, водные объекты. Сейчас наконец разрешили огораживать территорию для купания, чтобы исключить контакт с нетрезвыми отдыхающими, которые ранее приставали к девочкам-подросткам. Важно также не забывать уведомлять спасателя о выходе детей на туристические маршруты по природным территориям. Есть клещ и энцефалит, как угроза. И к традиции разведения костров в детских загородных учреждениях стоит относится весьма внимательно. Это все регламентировано, важно добиться качественного исполнения, тогда все будет надежно и безопасно», - заключил он.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что все работы по третьему этапу программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления должны быть завершены к середине мая – началу летней оздоровительной кампании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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