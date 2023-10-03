Летом основу въездного туризма в Россию составили бизнесмены из КНР и Ближнего Востока
Летом 2023 года основу въездного туризма в Россию составили деловые поездки иностранцев. Это немногочисленные группы из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В организации отметили, что «классический въездной туризм» по-прежнему не растет.
Вместе с тем, бизнес-туристы, хоть и проводят в России меньше времени, чем классические экскурсионные, не ограничиваются пребыванием в отеле. Деловые встречи они совмещают с посещением достопримечательностей, посещением культурных мероприятий.
В АТОР напомнили, что с августа 2023 года ввели электронную визу для въезда в Россию, также возобновлен безвизовый режим для туристических групп из Китая. Туроператоры прогнозируют, что в будущем электронная виза привлечет в Россию туристов из Индии и Юго-Восточной Азии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Ария» отменила концерт в Ставрополе за час до начала
- Летом основу въездного туризма в Россию составили бизнесмены из КНР и Ближнего Востока
- В Минздраве не поддержали идею разрешить интернет-торговлю алкоголем
- Марину Овсянникову попросили приговорить к 9,5 годам колонии
- «Акулы» вместо Кинчева: Хоккеисты сдвинули концертный тур «Алисы»
- Carlsberg лишил «Балтику» права выпускать датское пиво
- Володин: Армению ждут проблемы из-за ратификации Римского статута
- Дептранс Москвы объявил о повышении тарифов на проезд
- Голову дроида C-3PO из «Звездных войн» выставили на аукцион
- При атаке беспилотника в Брянской области никто не пострадал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru