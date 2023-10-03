Летом основу въездного туризма в Россию составили бизнесмены из КНР и Ближнего Востока

Летом 2023 года основу въездного туризма в Россию составили деловые поездки иностранцев. Это немногочисленные группы из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что «классический въездной туризм» по-прежнему не растет.

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Вместе с тем, бизнес-туристы, хоть и проводят в России меньше времени, чем классические экскурсионные, не ограничиваются пребыванием в отеле. Деловые встречи они совмещают с посещением достопримечательностей, посещением культурных мероприятий.

В АТОР напомнили, что с августа 2023 года ввели электронную визу для въезда в Россию, также возобновлен безвизовый режим для туристических групп из Китая. Туроператоры прогнозируют, что в будущем электронная виза привлечет в Россию туристов из Индии и Юго-Восточной Азии.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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