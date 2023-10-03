Летом основу въездного туризма в Россию составили бизнесмены из КНР и Ближнего Востока

Вместе с тем, бизнес-туристы, хоть и проводят в России меньше времени, чем классические экскурсионные, не ограничиваются пребыванием в отеле. Деловые встречи они совмещают с посещением достопримечательностей, посещением культурных мероприятий.

В АТОР напомнили, что с августа 2023 года ввели электронную визу для въезда в Россию, также возобновлен безвизовый режим для туристических групп из Китая. Туроператоры прогнозируют, что в будущем электронная виза привлечет в Россию туристов из Индии и Юго-Восточной Азии.



