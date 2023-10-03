АТОР: Недельный круиз по Байкалу обойдется в 140 тысяч рублей
Недельный круиз по Байкалу обойдется россиянам минимум в 140 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что такая стоимость ждет тех туристов, которые успеют забронировать поездку заранее. При этом за дорогу и отдых до или после водного путешествия придется заплатить дополнительно. Туристам предлагают на выбор два теплохода, а также экспедиционное судно.
При этом Амурская и Мурманская области в летний сезон этого года стали лидерами по наибольшему приросту туристического потока внутри России, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel. Отмечается, что больше всего туристов поехали в Мурманскую область. Так, туристический поток в этот регион вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Также в пятерку растущих направлений вошли Амурская область, турпоток которой увеличился на 24%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru