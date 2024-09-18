Летом Европу посетили 140 тысяч российских туристов

По его словам, чаще всего россияне едут в Италию, Францию и Испанию. Говоря о трудностях получения шенгенских виз Горин отметил, что главная проблема – это записаться на подачу документов. Спрос превышает предложение.

«Процент отказов тоже увеличился: если раньше это было 1,5% процента, то сейчас - 10%. Чаще всего - из-за того, что некорректные подаются документы», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что документы на шенгенские визы нужно подавать за 6 месяцев до планируемой поездки. Наиболее популярными зарубежными направлениями у россиян он назвал Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет и Таиланд.

«При этом стоимость поездок в эти страны примерно одинаковая - в среднем, от 100 тысяч до 120 тысяч рублей на человека на неделю», - добавил эксперт.

Ранее россияне стали заранее планировать поездки на новогодних праздниках, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

