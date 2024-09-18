Турэксперт раскрыл актуальные направления для отдыха в октябре

По его словам эксперта, в октябре наилучшим выбором зарубежного отдыха для россиян станут Турция, Египет, Дубай и Юго-Восточная Азия.

Прасов отметил, что цены на туры могут в этот месяц могут как расти, так и падать в зависимости от спроса и предложения номеров в отелях.

«В этой области не бывает средних показателей цен, так как все зависит от уровня отеля. Даже там внутри тоже есть свои отличия, связанные с загруженностью. Допустим, более загруженные даты или менее загруженные даты в отеле», – пояснил эксперт.

Ранее россиянам пообещали, что цены на рейсы на Бали не вырастут из-за спроса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

