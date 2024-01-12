На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз
На популярном у туристов тайском курорте Пхукет обнаружили опасных медуз Pelagia noctiluca, пишет портал «Новости Пхукета».
Первыми представителей семейства обнаружили работники отеля Pullman Panwa Beach Resort. Гостиницы предупредили о готовности оказать необходимую помощь туриста при ожоге. Специалисты отмечают, что от соприкосновения с медузой могут оставаться шрамы.
Цены на отдых в ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке, Египте и Турции во второй половине января 2024 года стали ниже на 30% по сравнению с периодом новогодних праздников. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что подобное снижение цен характерно только для некоторых дат вылета, когда спрос не оправдывает ожидания туроператоров. Так, отдохнуть в Таиланде в течение девяти дней можно за 160-180 тысяч рублей на двоих вместо 250 тысяч рублей. При этом в Египте можно провести отдых за 98 тысяч рублей вместо 130-150 тысяч рублей, а в ОАЭ – за 100 тысяч рублей вместо 130 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иностранцам с судимостью хотят разрешить служить по контракту
- На Кубани начали проверку после эротического шоу, на котором присутствовали дети
- Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире
- В Москве в крещенскую ночь ожидается около нуля градусов
- Глава МИД Израиля напомнил Эрдогану об армянах и курдах
- В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин
- Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
- СМИ: Сунак объявил о пакете военной помощи Украине в более чем 3 млрд долларов
- На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз
- МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru