На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз

Цены на отдых в ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке, Египте и Турции во второй половине января 2024 года стали ниже на 30% по сравнению с периодом новогодних праздников. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что подобное снижение цен характерно только для некоторых дат вылета, когда спрос не оправдывает ожидания туроператоров. Так, отдохнуть в Таиланде в течение девяти дней можно за 160-180 тысяч рублей на двоих вместо 250 тысяч рублей. При этом в Египте можно провести отдых за 98 тысяч рублей вместо 130-150 тысяч рублей, а в ОАЭ – за 100 тысяч рублей вместо 130 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

