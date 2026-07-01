Лесные пожары бушуют в Турции рядом с любимыми провинциями для отдыха россиян

Пламя быстро распространяется из-за сильной жары, низкой влажности и порывистого ветра. Пришлось перекрыть трассу Анталья – Фетхие из-за плохой видимости, местных жителей эвакуируют. Спасатели зафиксировали 115 очагов возгорания.

Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что к тушению пожаров привлекли 21 самолёт, 69 вертолётов, около 500 пожарных машин и более 3,5 тыс. человек. На помощь пришли два российских самолёта-амфибии Бе-200, они налетали более 35 часов.

В настоящее время туроператоры продолжают продавать путёвки, но в отелях советуют отказаться от экскурсий в горы, ущелье Саклыкент и национальные парки. Власти Турции могут перекрывать дороги из-за близости огня и дыма.

Россияне стали чаще приезжать в Турцию — она остается главным местом для отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.

