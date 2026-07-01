Лесные пожары бушуют в Турции рядом с любимыми провинциями для отдыха россиян
В Турции лесные пожары бушуют рядом с любимыми провинциями для отдыха российских туристов - Анталья и Мугла, где находятся курорты Кемер, Белек, Сиде, Аланья, Бодрум, Мармарис, сообщает Telegram-канал Mash.
Пламя быстро распространяется из-за сильной жары, низкой влажности и порывистого ветра. Пришлось перекрыть трассу Анталья – Фетхие из-за плохой видимости, местных жителей эвакуируют. Спасатели зафиксировали 115 очагов возгорания.
Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что к тушению пожаров привлекли 21 самолёт, 69 вертолётов, около 500 пожарных машин и более 3,5 тыс. человек. На помощь пришли два российских самолёта-амфибии Бе-200, они налетали более 35 часов.
В настоящее время туроператоры продолжают продавать путёвки, но в отелях советуют отказаться от экскурсий в горы, ущелье Саклыкент и национальные парки. Власти Турции могут перекрывать дороги из-за близости огня и дыма.
Россияне стали чаще приезжать в Турцию — она остается главным местом для отдыха, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Трамп хочет изменить закон об «адских санкциях» против России
- Власти: Ограничения против Дурова не касаются Telegram
- Лесные пожары бушуют в Турции рядом с любимыми провинциями для отдыха россиян
- МИД заявил о риске радиационной аварии на ЗАЭС из-за новой атаки ВСУ
- Решетников: Россия без труда заместит поставки из Армении
- Второй транш поддержки Wildberries получат 97 тысяч продавцов
- World Boxing допустила российских боксеров к турнирам с флагом и гимном
- Блогер Лерчек в суде отвергла обвинения в выводе средств в ОАЭ
- В России жестко отреагировали на помощь Азербайджана Украине
- ФНС заинтересовалась безработными, покупающими дорогие авто и квартиры