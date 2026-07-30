Решетников: Россия без труда заместит поставки из Армении

Решетников подчеркнул, что доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель еще ниже: для Белоруссии — 0,3%, Казахстана — 0,05%, Киргизии — 0,02%.

Министр отметил, что замещение армянских поставок не окажет существенного экономического влияния на рынки стран Союза. Ранее Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу отношениям с Россией не только в экономике, но и в политике.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров ответил на резкое заявление Пашиняна о концессии ЮКЖД и требовании к России на $2 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

