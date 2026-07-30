Решетников: Россия без труда заместит поставки из Армении
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что для России не составит труда заместить поставки товаров из Армении. Так он прокомментировал заявление премьера Никола Пашиняна о поиске Ереваном альтернатив отношениям с Москвой, сообщает ТАСС.
Решетников подчеркнул, что доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель еще ниже: для Белоруссии — 0,3%, Казахстана — 0,05%, Киргизии — 0,02%.
Министр отметил, что замещение армянских поставок не окажет существенного экономического влияния на рынки стран Союза. Ранее Пашинян заявил, что Армения ищет альтернативу отношениям с Россией не только в экономике, но и в политике.
Ранее глава РЖД Олег Белозеров ответил на резкое заявление Пашиняна о концессии ЮКЖД и требовании к России на $2 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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