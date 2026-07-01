Власти: Ограничения против Дурова не касаются Telegram

Введенные против основателя Telegram Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму) ограничения, связанные с включением бизнесмена в перечень террористов и экстремистов, не затрагивают сам мессенджер, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Росфинмониторинг.

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«Указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо», — указали в ведомстве. По информации властей, из внесения Дурова в список террористов следует, что организации, работающие с денежными средствами и имуществом, обязаны заморозить активы создателя Telegram.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга внесён лично Павел Дуров, а не мессенджер Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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