Власти: Ограничения против Дурова не касаются Telegram

«Указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо», — указали в ведомстве. По информации властей, из внесения Дурова в список террористов следует, что организации, работающие с денежными средствами и имуществом, обязаны заморозить активы создателя Telegram.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга внесён лично Павел Дуров, а не мессенджер Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

