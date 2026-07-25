В Турции 40 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Автобус опрокинулся в провинции Кырыккале в Турции, пострадали сорок человек. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Авария произошла на дороге Кырыккале-Самсун. По данным газеты, водитель автобуса потерял управление, транспортное средство съехало с трассы и перевернулось.

«В автобусе находились 42 человека, в том числе трое сотрудников компании... Пострадали 40 человек», - отмечается в публикации.

Предварительно, иностранцев среди пострадавших нет.

Ранее автобус опрокинулся в Турции на трассе Кютахья-Афьонкарахисар, пострадал по меньшей мере 31 человек.

