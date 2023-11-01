«Эконом или vip»: Недельный тур в Китай обойдется минимум в 100 тысяч рублей

«Поездка в Китай стоит от 100 тысяч рублей с человека, это недельный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле. Если брать vip, то это может быть на человека и 300, и 500 тысяч. Турфирмы России предлагают все. Сейчас мы видим только надводную часть айсберга, мы не видим даже 5% турпотока, который мог бы быть, если бы российским турфирмам открыли Хайнань. Его ждут 95% россиян. Но китайская сторона всячески затягивает это. Российские операторы были готовы с июля-августа начать чартер. Хайнань – это самое теплое место в Китае. Здесь можно найти и лечение, и шопинг, и пляжный отдых, и экскурсии», - сказал Мкртчян.

Он также рассказал, что жители Владивостока могут проехать через границу с Китаем за три-пять тысяч рублей. Кроме того, Мкртчян указал, что vip-поток туристов в КНР составляют в основном бизнесмены.

«Кто-то живет во Владивостоке или Усурийске, эти люди за три-пять тысяч рублей переезжают границу, приезжают в город, скупают, что им нужно, берут тюки по 60 килограмм, тащут в автобус и везут дальше по всей России. Это бюджетный вариант. Дальше есть классический турпоток: прилетают из Москвы в Пекин, смотрят Великую Китайскую стену, терракотовую армию… Это небольшой поток. Самый маленький поток – vip. Это бизнесмены, которые едут на переговоры, выставки на два-четыре дня. Они живут в дорогих отелях, передвигаются только на дорогих авто», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН рассказал, что рост популярности стран Азии у россиян связан, прежде всего, с открытием Китая и увеличением количества рейсов, передает «Радиоточка НСН».

