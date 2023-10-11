Пять стран могут отменить туристические визы для россиян в 2024 году
Россия в настоящее время активно обсуждает возможность отмены туристических виз с пятью государствами, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков на «Форуме туристических территорий», сообщает «МК».
По его словам, переговоры идут с Саудовской Аравией, Омаром, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом.
«Коллегам уже все соответствующие предложения отправили», - отметил замминистра.
Он подчеркнул, что отмена виз может произойти уже в 2024 году.
Ранее стало известно, что Индонезия не возобновит безвизовый режим для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru