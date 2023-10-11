Пять стран могут отменить туристические визы для россиян в 2024 году

По его словам, переговоры идут с Саудовской Аравией, Омаром, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом.

«Коллегам уже все соответствующие предложения отправили», - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что отмена виз может произойти уже в 2024 году.

Ранее стало известно, что Индонезия не возобновит безвизовый режим для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

