Пять стран могут отменить туристические визы для россиян в 2024 году

Россия в настоящее время активно обсуждает возможность отмены туристических виз с пятью государствами, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков на «Форуме туристических территорий», сообщает «МК».

В Иране сообщили, что россияне могут получать визы по прилете в страну

По его словам, переговоры идут с Саудовской Аравией, Омаром, Бахрейном, Малайзией и Кувейтом.

«Коллегам уже все соответствующие предложения отправили», - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что отмена виз может произойти уже в 2024 году.

Ранее стало известно, что Индонезия не возобновит безвизовый режим для россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости / Александр Мельников
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