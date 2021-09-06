Кубань ожидает рост турпотока в бархатный сезон на 15 процентов

Высокий спрос на отдых на курортах Кубани сохранится и вовремя бархатного сезона. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По прогнозам властей, турпоток в сентябре составит порядка 2,3 млн человек, что выше показателя прошлого года. Ожидается, что загрузка отелей и санаториев будет не менее 70%.

Глава региона отметил, что уже сейчас бронирование отелей категории четыре-пять звезд и ведущих здравниц составляет примерно 85%. Кондратьев добавил, что востребованными у туристов остаются гостиницы и санатории, предлагающие проживание по системе «все включено».