Кубань ожидает рост турпотока в бархатный сезон на 15 процентов

Высокий спрос на отдых на курортах Кубани сохранится и вовремя бархатного сезона. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По прогнозам властей, турпоток в сентябре составит порядка 2,3 млн человек, что выше показателя прошлого года. Ожидается, что загрузка отелей и санаториев будет не менее 70%.

Глава региона отметил, что уже сейчас бронирование отелей категории четыре-пять звезд и ведущих здравниц составляет примерно 85%. Кондратьев добавил, что востребованными у туристов остаются гостиницы и санатории, предлагающие проживание по системе «все включено».

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По данным пресс-службы администрации края, ожидаемый турпоток в период бархатного сезона будет на 15% выше, чем в 2020 году.

С начала года по начало сентября курорты Кубани приняли почти 12,5 млн туристов, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристический поток в Крым превысил 7 миллионов человек.


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Фото: sochi.ru
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