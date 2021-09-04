Названа стоимость путешествия из Москвы на Камчатку в 2022 году

Тур на Камчатку с проживанием, перелетом из Москвы и программой в 2022 году будет стоить от 35 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме в интервью РИА Новости.

Сейчас стоимость путешествия на полуостров без учета перелета варьируется от 60 тысяч до 160 тысяч рублей. Стоимость зависит от времени пребывания.

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По словам главы региона, планируется запуск чартерных программ с крупным авиаперевозчиком. При этом стоимость недельного тура вместе с перелетом Москва—Петропавловск, проживанием и базовой туристической программой должна составить от 35 тысяч рублей. Солодов отметил, что «в любом случае это доступный туризм».

Он добавил, что точные параметры туров планируется объявить осенью.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал организовать туристическую инфраструктуру в Долине гейзеров на Камчатке.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Камчатка
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