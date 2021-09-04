Названа стоимость путешествия из Москвы на Камчатку в 2022 году

Тур на Камчатку с проживанием, перелетом из Москвы и программой в 2022 году будет стоить от 35 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме в интервью РИА Новости.

Сейчас стоимость путешествия на полуостров без учета перелета варьируется от 60 тысяч до 160 тысяч рублей. Стоимость зависит от времени пребывания.