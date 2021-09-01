Турпоток в Крым превысил 7 млн человек с начала года

Туристический поток в Крым превысил 7 миллионов человек, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, за восемь месяцев туристический поток составил 7,2 миллиона человек, это на 24% больше, чем в прошлом году.