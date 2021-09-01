Турпоток в Крым превысил 7 млн человек с начала года

Туристический поток в Крым превысил 7 миллионов человек, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, за восемь месяцев туристический поток составил 7,2 миллиона человек, это на 24% больше, чем в прошлом году.

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Аксенов рассказал, что летом в Крыму отдохнуло около 5 миллионов человек, но отели и санатории работали без серьезных нарушений.

Ранее Федеральное агентство по туризму сообщило о продлении окна продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели — до середины сентября 2021-го. Глава Ростуризма пояснила, что из выделенных правительством на эту инициативу 6,7 млрд рублей осталось ещё 400 млн, которые решено направить на стимулирование продаж в низкий сезон, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТуристыКрым
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