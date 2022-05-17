Крымские власти опровергли массовую отмену бронирования
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко заявил, что массового отказа от бронирования на курортный сезон в регионе нет, сообщает РИА Новости.
По его словам, загрузка отелей и санаториев на лето «снизилась незначительно», однако сохраняется «примерно на уровне прошлого года».
«Никаких массовых отмен в Крым нет... отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения», - добавил Волченко.
Ранее «Коммерсантъ», со ссылкой на данные экспертов, сообщил, что до 30% сезонных средств размещения Крыма могут не открыться летом 2022 года из-за низкого спроса со стороны российских туристов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Путин: ЕС вводит санкции под давлением американского сюзерена
- Финский парламент одобрил вступление страны в НАТО
- СМИ: СКР возбудил дело против подозреваемой в мошенничестве экс-судьи Хахалевой
- В Совбезе рассказали об антироссийских планах Запада
- Набиуллина: ЦБ не будет устанавливать разные ключевые ставки в регионах
- CNN: Турции грозит исключение из НАТО из-за Финляндии и Швеции
- Крымские власти опровергли массовую отмену бронирования
- СМИ: Финская Gasum не будет платить за российский газ в рублях
- Президент Казахстана поручил провести инвентаризацию нерешенных вопросов с РФ
- Из-за взрыва гранатомета в Мытищах подорвался автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru