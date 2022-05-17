Крымские власти опровергли массовую отмену бронирования

По его словам, загрузка отелей и санаториев на лето «снизилась незначительно», однако сохраняется «примерно на уровне прошлого года».

«Никаких массовых отмен в Крым нет... отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счёт увеличения автомобильного трафика и железнодорожного сообщения», - добавил Волченко.

Ранее «Коммерсантъ», со ссылкой на данные экспертов, сообщил, что до 30% сезонных средств размещения Крыма могут не открыться летом 2022 года из-за низкого спроса со стороны российских туристов.

