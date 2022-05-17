Ростуризм анонсировал новый этап туристического кешбэка с 1 октября

В Ростуризме заявили о начале нового этапа программы туристического кешбэка с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

По имеющимся сведениям, продажи начнутся во второй половине лета. В настоящий момент продажа туров по программе завершена.

Ранее член Общественной Палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН заявил, что государство стимулировало людей больше отдыхать в период пандемии с помощью программы кэшбека, а могло на эти средства поддержать транспортную отрасль.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Внутренний ТуризмДеньгиРостуризм
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