Эксперты: Треть гостевых домов Крыма не откроются летом из-за нехватки туристов
До 30% сезонных средств размещения Крыма могут не открыться летом 2022 года из-за низкого спроса со стороны российских туристов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные экспертов.
По словам исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной, закрытыми могут остаться гостевые дома и небольшие гостиницы. Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова согласна с мнением коллеги, по ее данным, летом не возобновят работу отели на 50—60 номеров — «20—30% от всего номерного фонда» региона.
Прогнозы турбизнеса связаны с невысокой нагрузкой гостиниц в майские праздники. В связи с этим загрузка мест размещения на лето ожидается на уровне 30—40%, пишет Ura.ru.
По данным собеседника «Коммерсанта» на туррынке, продажи летних туров в Крым уже снизились на 85% относительно прошлого года. Это связывают с закрытым авиасообщением и нехваткой железнодорожных билетов, а также опасениями туристов из-за близости украинской границы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Эксперты: Треть гостевых домов Крыма не откроются летом из-за нехватки туристов
- СМИ: ЕС приблизился к санкционному пределу в отношении России
- Россиянам рассказали, при каком давлении нужно обратиться к врачу
- Москва стала самым популярным среди туристов регионом России
- В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины интегрироваться с РФ
- «Поросята из Евросоюза»: Володин оценил предложение ЕС опустошить зернохранилища Украины
- В Китае предупредили об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
- Пушков: Германия дорого заплатит за отказ от российской нефти
- Берлускони: В мире нет лидеров, способных вести переговоры с РФ по Украине
- Байден: США и Греция вместе противостоят России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru