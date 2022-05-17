Эксперты: Треть гостевых домов Крыма не откроются летом из-за нехватки туристов

До 30% сезонных средств размещения Крыма могут не открыться летом 2022 года из-за низкого спроса со стороны российских туристов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные экспертов.

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По словам исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной, закрытыми могут остаться гостевые дома и небольшие гостиницы. Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова согласна с мнением коллеги, по ее данным, летом не возобновят работу отели на 50—60 номеров — «20—30% от всего номерного фонда» региона.

Прогнозы турбизнеса связаны с невысокой нагрузкой гостиниц в майские праздники. В связи с этим загрузка мест размещения на лето ожидается на уровне 30—40%, пишет Ura.ru.

По данным собеседника «Коммерсанта» на туррынке, продажи летних туров в Крым уже снизились на 85% относительно прошлого года. Это связывают с закрытым авиасообщением и нехваткой железнодорожных билетов, а также опасениями туристов из-за близости украинской границы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ГостиницыТуризмКрым
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